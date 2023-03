Dakloze zoon (24) mocht niet overnachten bij ouders in Uden: dreigde moeder te vermoorden

Amazone Dinja van Liere uit Uden wint Grand Prix in Qatar, tweede bij kür op muziek

De Udense Dinja van Liere heeft met haar paard Hartsuijker net geen dubbelslag kunnen slaan tijdens het vijfsterrenconcours in Qatar. Na een eerste plaats in de Grand Prix op vrijdag, behaalde de Brabantse amazone zaterdag een tweede plaats in de Grand Prix Kür op Muziek.