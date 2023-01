David Noy is nieuwe prins carnaval in Uden

Vrouwelijk sperma en textiel van koeienmest, waarom ook niet?

OSS - Een experimenteel kunstlaboratorium voor bio-kunstenaars bij museum Jan Cunen in Oss. Klinkt nogal wereldvreemd, maar dat is het niet. Het ontstaan van het grote Organon bijvoorbeeld, nu honderd jaar geleden, was een pionierend bio-kunststukje op zich.

19:18