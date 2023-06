Discotheek Carrousel Uden sluit na 24 juni voor een ‘welverdiende zomerstop’

Ook meer groen in je tuin, of liever groente of fruit? Neem een kijkje in deze Udense tuinen

UDEN - De tuin is booming. Ook bij Groei & Bloei in Uden merken ze dat er sinds corona meer aandacht voor groen is. Wie nog inspiratie nodig heeft voor een mooie tuin, met misschien wel groente en fruit, kan zaterdag terecht in de tuinen van zeven Udenaren.