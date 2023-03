Drukker dan ooit bij kraamvisite in Zeeland: knuffelen met lammetjes van een paar weken oud

ZEELAND - Op kraamvisite gaan bij de lammeren in Zeeland blijkt op zaterdag een attractie van jewelste te zijn. De herders van de Maashorst zijn even overrompeld. Iwan Lewiszong:,,Dit is heel mooi om om te zien.”

,,Nee, opa hoeft niet”, zegt een breed lachende grootvader als een peuter met twee handen vol hooi op hem afgelopen komt. ,,Geef maar aan de schaapjes.” Daar geeft zijn kleinzoon vrolijk gehoor aan in de twee knuffelkooien met lammeren middenin de stal. Voor de tweede keer organiseert Boerderij ’t Nabbegat van Wim en Joke Jans in Zeeland een openbare kraamvisite voor de lammeren die inmiddels een paar weken oud zijn.

,,Vorig jaar was de eerste keer, maar toen was het alleen in de ochtend”, vertelt schaapsherder Larissa van Bommelen (50). ,,Vanwege de grote belangstelling wilden we het nu uitgebreider aanpakken en meer aanbieden voor de kinderen. Maar het is opnieuw veel drukker dan verwacht.”

Quote De lammertijd is elk jaar bijzonder. We hopen allemaal weer dat er veel gezonde dieren geboren worden Iwan Lewiszong, Schaapherder

Ze vertelt het met een lach. De stemming in de drukke stal is immers opperbest en zoveel belangstelling voor hun vak doet goed, vindt ook collega Iwan Lewiszong (50). ,,De lammertijd is elk jaar bijzonder. We hopen allemaal weer dat er veel gezonde dieren geboren worden. Het is heel mooi om te zien dat iedereen hier nu zo enthousiast is.”

Ondertussen houden de verzorgers scherp in gaten dat het voor de lammeren zelf allemaal niet te heftig wordt. Lammetjes die de indruk geven even moe geknuffeld te zijn, worden direct verplaatst naar een rustiger deel van de stal.

Knuffels en schapendrijven

Bovendien is er meer te doen dan enkel knuffelen. Vrijwilligers van stichting Wild van Maashorstwol laten kinderen met sop en lauw water bolletjes van wol draaien, waar na een kort droogproces een gezichtje op wordt gestikt. Zo kunnen jonge bezoekers een zelfgemaakt wollen knuffeltje mee naar huis nemen, wat bijna net zo leuk is als het kliederen dat eraan voorafgaat.

Anderhalf uur nadat de stal haar deuren geopend heeft, stroomt deze dan toch leeg. Herder Anneloes Dekker legt buiten namelijk uit hoe schapen drijven werkt. Haar collega Gert geeft commando’s aan hond Marcel, die enkel naar hem luistert. ,,Die klik is heel belangrijk. In de zomer gaan de schapen dijken op. Als ze dan door het verkeer gaan, moet je honden hebben die feilloos luisteren en indruk op de schapen maken.”

Dat is zelfs met de massale menigte om hen heen geen probleem voor de met lange jas en hoed getooide herder en diens vierpotige kameraad. En als hun demonstratie erop zit, wacht in de stal een beker verfrissende ranja en beschuit met muisjes erop voor de verschillende generaties belangstellenden. Het is ten slotte een kraamvisite.

Volledig scherm Twee kooien met lammetjes en enthousiaste bezoekers. © Van Assendelft / Thomas Segers