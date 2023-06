Een Star Wars-robot op het land, dé oplossing voor de vakantiekrachten van nu?

Martijn Vos van CSE is Ondernemer van het Jaar in Oss, het stel achter Restaurant Clemens werd Veelbelo­vend Ondernemer 2023

OSS - Martijn Vos van CSE Cargo Service Europe is uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2023 in Oss. Loes Kappen en Olivier Forma van Restaurant Clemens zijn de Veelbelovend Ondernemers van 2023 in Oss.