‘Eerste boom’ voor nieuwe natuur waar voorheen mais domineerde

Tamponavon­tuur kost Paula 561 euro, maar daar is Radio 538: ‘Echt een smakelijk verhaal dit’

SINT ANTHONIS - ,,Dit is echt een heel smakelijk verhaal”, vertelde Paula Flierman uit Sint Anthonis vrijdagochtend met de nodige zelfspot. Op de landelijke radio nog wel. Haar bordercollie Beird had drie tampons opgegeten. Omdat die vastzaten in de buik van de hond, was een operatie nodig.

14:31