En Passant: ‘Voetballen voor de lol en meubels maken’

Is onderweg naar: ,,Huis. Ik woon in Oploo en ben net met de trein naar school geweest in Nijmegen. Ik volg een opleiding in de richting van hout- en meubelmakerij aan het roc in Nijmegen en zit in het eerste jaar. Dit jaar is nog heel algemeen, je kunt nog alle kanten op.



Maar nu gaat het vooral over moderne meubels. In mijn vrije tijd ben ik niet zoveel met meubels bezig, dat is echt voor op school. Ik wacht nu op mijn moeder. Zij komt me hier in Boxmeer ophalen, want de bus komt nog lang niet.”