Fietsen en warme kleding gevraagd voor minderjarige vluchtelingen Cuijk

CUIJK - Heb je nog een fiets over, die je toch niet gebruikt? Of warme kleding? De wijkraad van Heeswijkse Kampen in Cuijk begint een inzamelingsactie voor de 54 minderjarige vluchtelingen die sinds begin deze maand tijdelijk in het Van der Valk-hotel in Cuijk onderdak hebben.

Daarnaast zoekt de wijkraad mensen die activiteiten met de jonge, alleenstaande asielzoekers willen ondernemen. Hotel Van der Valk langs snelweg A73 staat aan de rand van Cuijks grootste woonwijk.

Oorlog

De wijkraad zegt dat de inzamelingsactie op touw is gezet na overleg met de hulpverleners van voogdijinstelling Nidos. Zij begeleidt voor asielorganisatie COA de groep jonge vreemdelingen uit Syrië, Eritrea, Somalië, Jemen, Irak en Libanon.

De meeste kinderen zijn gevlucht uit Syrië, waar al jarenlang een burgeroorlog woedt.

,,Uit ons contact blijkt dat vooral behoefte is aan fietsen en kleding”, zegt Yvette van Rijckevorsel, voorzitter van de wijkraad.

Na de kerstvakantie gaan de jongens en meisjes naar school in Grave, naar de zogeheten internationale schakelklas bij het asielzoekerscentrum. Om daar te komen, hebben ze dus fietsen nodig.

De groep van 54 jongeren, in leeftijd variërend van 15 tot en met 17 jaar, heeft nu de beschikking over negentien fietsen. Er zijn, aldus Van Rijckevorsel, zowel fietsen, maat volwassenen nodig, als een handvol ‘grote maat kinderfietsen/tienerfietsen’.

Winterjassen en mutsen

Aan kleding is vooral behoefte aan winterjassen, (spijker)broeken, truien, sokken, sjaals, mutsen en handschoenen. Gewassen kleding kan, in een doos of tas, afgegeven worden aan de Perenboom 4 in de wijk.

Mensen die met de vluchtelingen iets willen ondernemen, een muziekles of knutselen of iets anders, kunnen zich melden via voorzitter@heeswijksekampen.nl. Via dit mailadres kan ook aangegeven worden als je fietsen wilt afstaan. De tijdelijke bewoners die voor maximaal drie maanden in een aparte vleugel van het hotel worden gehuisvest, hebben volgens de wijkraadvoorzitter behoefte aan een beetje ontspanning.

Permanente opvanglocatie

Nidos zoekt nog naar een opvanglocatie waar deze vluchtelingen, die grote kans maken op een verblijfsvergunning, voor langere tijd kunnen blijven. Voordat ze begin deze maand naar Cuijk kwamen, woonden ze tijdelijk in het Van der Valk-hotel in Nuland. Vanwege ‘humanitaire gronden’ werkt de gemeente Land van Cuijk mee aan tijdelijke opvang van deze jonge mensen. ‘Dit is een mooie tijd om onze warme kant te laten zien’, zei burgemeester Wim Hillenaar eerder.

