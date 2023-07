Deze histori­sche kring is booming met jonge frisse gezichten: ‘Denk in kansen, niet in problemen’

Een historische kring saai? Niet die van Land van Cuijk. Die is zelfs booming. In 2022 trok deze vereniging twintig nieuwe leden. De teller voor dit jaar staat nu al op dat aantal. Ongeveer de helft van alle nieuwe leden is (relatief) jong, met twintigers en dertigers. Hoe doet deze vereniging dat toch? Hebben andere (kleine) clubs hier ook iets aan?