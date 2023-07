Gewoon Uden: raad is gepasseerd in komst AZC naar Van der Valk in Uden

UDEN - De Maashorster gemeenteraad is gepasseerd toen het college besloot dat Van der Valk voor drie jaar een asielzoekerscentrum mocht worden. ,,De grondwet is duidelijk, de gemeenteraad is de baas in Nederland.” Gewoon Uden is faliekant tégen de tijdelijke ombouw van het hotel tot opvang voor vluchtelingen.