Gezin in armoede na brand hoeve de Hanshof in Cuijk

Spreek­recht van slachtof­fers in de rechtszaal verruimd: ‘Het zorgt voor erkenning’

EINDHOVEN - Het spreekrecht in de rechtszaal van slachtoffers van misdrijven is met ingang van dit jaar uitgebreid. Aanleiding is de rechtszaak rond de moord op en verkrachting van de Eindhovense Nicole van den Hurk.

6:00