Gezocht: op te knappen (kinder)fietsen voor schoolgaande jeugd

Die hebben namelijk nog wel een goede bestemming voor de tweewielers. Directeur Ronald van Sleeuwen van stichting Leergeld: ,,Een goede fiets is essentieel voor ieder kind om naar school en buitenschoolse activiteiten te kunnen en volledig te kunnen laten meedoen. De aanvragen voor fietsen neemt behoorlijk toe, we willen natuurlijk heel graag aan die vraag kunnen voldoen.”



Ze zijn welkom in alle soorten en maten, voor jonge kinderen tot jongeren die al 18 jaar zijn. Mankeren er kleine dingen aan, geen probleem, zegt Van Sleeuwen. ,,We hebben een fietswerkplaats waar de fietsen kunnen worden opgeknapt. De werknemers van Dichterbij (zorginstelling, red.) doen een laatste check en kijken of de lampjes werken en of de fietsbel het wel doet.”