Guerilla marketing met een drugslab? Het lijkt meer op kamikaze marketing

met video Hoe kwamen zoveel ‘foute’ namen op het oorlogsmo­nu­ment in Eindhoven? ‘Te gemakke­lijk over één nacht ijs gegaan’

EINDHOVEN – Het begon in 2016 met één mailtje. Dat attendeerde Frank van Dijk op het dubieuze verleden van iemand die op het oorlogsmonument in het centrum van Eindhoven stond. Na diepgravend onderzoek telt de lijst nu tientallen namen waarmee iets aan de hand is.