Historie van Schaijk gebundeld in nieuwe uitgave Sprokkeling van Heemkundekring

Deze Sprokkeling, nummer 40, is het tweede deel in een driedelige reeks over 200 jaar historie van de bestuurlijke situatie in Reek en Schaijk. Rode draad in het verhaal van auteur Ton Cruijsen zijn de vijf burgemeesters die Schaijk tussen 1943 en 1993 heeft gehad. Het laatste deel, dat begin volgend jaar uitkomt, gaat over de gemeente Landerd tussen 1993 en 2022 toen het opging in de gemeente Maashorst.