Interland tegen België bij UDI verplaatst, veld is niet in orde

Daaf (19) ziet belagers na mishande­ling op Paaspop terug in de rechtbank: ‘Helse pijn en angst’

DEN BOSCH/SCHIJNDEL - ,,Het was een leuk feest, maar dat is het niet gebleven”, zei politierechter Boer dinsdagochtend. Tijdens de rechtszaak werden mishandelingen rond Paaspop in Schijndel vorig jaar behandeld.