Justitie meldde niet aan Bodegraven dat nieuwe inwoner verdacht wordt van mensensmokkel

De Syriër die twee weken geleden in Bodegraven is opgepakt als verdachte van mensensmokkel kon daar een huurhuis krijgen omdat politie en Openbaar Ministerie te weinig bewijs tegen hem hadden.

Dit wordt duidelijk uit de reactie van het OM op vragen van deze krant. Het OM erkent dat de Syriër reeds als verdachte in beeld kwam toen hij nog in een asielopvang in Overloon zat, maar dat ‘de verdenkingen toen onvoldoende waren om hem te horen’. Daarom is ook bij de verhuurder van de woning en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk niet gemeld dat de nieuwkomer mogelijk betrokken was bij mensensmokkel.

Toen de Syriër in de zomer van 2022 net in zijn huis zat, is hij voor de eerste keer aangehouden. Maar daarna kwam hij weer vrij en heeft het nog flink tijd gekost om onderzoek te doen naar informatie uit mobiele telefoons die bij huiszoeking waren gevonden. Daarin bleken verdachte chatgesprekken en filmpjes te staan.

Stevige verdenking

,,Pas toen we een echt stevige verdenking hadden is de man weer aangehouden”, verduidelijkt het OM. Dat was dus twee weken geleden. ,,Bij een lopend onderzoek naar iemand die nog niet als crimineel wordt gezien is het niet gebruikelijk om anderen te informeren.” De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wilde dinsdag niet reageren op de handelwijze van het OM.

,,Wij krijgen bij woningtoewijzing geen gegevens of iemand verdacht wordt van een delict”, meldt Woonforte, de grootste verhuurder in de Alphense regio. ,,We krijgen ook niet te horen dat iemand net uit de gevangenis is na het uitzitten van een straf. Dat is privacygevoelige informatie die wij niet mogen hebben. Screenen van woningzoekenden op delinquent gedrag is geen taak van corporaties.”

De 31-jarige Syriër was mogelijk betrokken bij de smokkel van zes personen naar ons land. Hij zit nu in de cel.

