‘Kapbier’ voor de bouwers aan restaurant Nieuw Schaijk; opening in februari 2024

Gelukkig getrouwd Diamanten paar Ad en Joke van den Heuvel over het geheim van een goed huwelijk: ‘Af en toe eens flink mopperen’

Toen hun blikken elkaar voor het eerst kruisten, dachten ze meteen: ‘dit is het’. En dat is nog zo gebleken ook. Op 2 juli vierden Ad en Joke van den Heuvel hun diamanten huwelijksjubileum. Maar doordat Joke rond die periode in het ziekenhuis kwam te liggen, werd het feest uitgesteld. Afgelopen weekend haalde het stel het alsnog in.