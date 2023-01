Kliniek ViaSana blijft nog wel even in Mill

MILL - Zeg nooit nooit, maar voorlopig is ViaSana helemaal niet van plan te vertrekken uit Mill. Dat zegt algemeen directeur Paul Kruijsen van de kliniek. ,,We hebben een langdurig huurcontract, we zitten hier de komende zeven jaar nog wel.”

Hij reageert daarmee op geluiden dat de kliniek zou overwegen te vertrekken uit Mill. De politieke partij Liberaal LVC had daarover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, nadat een raadslid iets had opgevangen tijdens ‘een openbare bijeenkomst’ in het dorp. De partij wilde alles weten van het verhuisproces en de stand van zaken.

Maar volgens Kruijsen speelt er niets.,,Al denken we natuurlijk wel na over de toekomst. Er gebeurt veel in de zorg. Het aanbod aan patiënten groeit, de financiële middelen groeien niet in gelijke pas mee. In de zorg is drie jaar vooruit kijken al moeilijk.”

Oriënteren op een andere plek voor de toekomst is niet onlogisch voor de kliniek gespecialiseerd in bewegings- en pijnklachten. ,,Stel we gaan verhuizen, dan heb je daar een jarenlange voorbereiding voor nodig. Maar het verbaast me dat er vragen in de politiek over zijn gesteld.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.