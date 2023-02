Knoerissen pakken uit met knots van een nieuwe tent op de Markt in Uden

Rechter baalt van aanhoudend gesteggel over Groengas en wil dat bedrijf en buren elkaar vinden

NISTELRODE - Groengas Brabant mag geen grote veranderingen meer doorvoeren voordat er een nieuwe vergunning is. De rechter in Den Bosch is het bovendien beu dat hij zich telkens over twisten rond het Nistelrodese bedrijf moet buigen.