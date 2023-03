Kunstation terug op dezelfde plek, met een nieuw gezicht en een outlet

Bij Galerie Kunstation maakten ze van een nood een deugd. Bij het opnieuw inrichten van de galerie creëerden ze een nieuw ‘gezicht’. Reden genoeg voor muziek van Mari van de Bogaard en Friends tijdens de feestelijke heropening op zondag.

Ze tekenden wel weer voor een identiek huurcontract. Daardoor moeten ze dus weer binnen vier weken het pand ontruimen als verhuurder Atju Cheng er een commerciële prijs voor kan vragen. Dat gebeurde in februari 2021, toen de GGD het pand ging huren om er vaccinaties te zetten.

Net alles ingericht

Dolf de Mooy (75) bromde toen wel wat. ,,De laatste 400 vierkante meter van de 1000 hadden we net ingericht, we hadden hard gewerkt. Een week erna kregen we bericht dat we eruit moesten”, aldus De Mooy. ,,Dat was een behoorlijke domper.” Harrie van Genugten (73): ,,Maar we zijn flexibel. We zitten hier tegen een heel gunstige prijs en konden onze panelen, meubilair en gereedschap opslaan in een ander pand van Cheng. We hebben het pand altijd netjes en goed onderhouden, daarom mochten we terugkomen.”

Twee maanden terug begonnen ze 200 vierkante meter in te richten, met oud en nieuw materiaal. Ze gingen dit keer voor een moderne uitstraling met centraal een ontmoetingsplek. Nieuw is ook de kunstoutlet. ,,Niet echt gebruikelijk om kunst met korting te verkopen, toch starten we ermee”, vervolgt Van Genugten.

Quote Je moet oppassen dat je de kunstwer­ken niet gaat stapelen, daarom heb ik al relatief veel weggegeven Harrie van Genugten, bestuurslid Kunstation en verzamelaar

De Mooy: ,,De outlet is een verdienmodel gepikt van de detailhandel. We werken budgettair neutraal en hoeven dus geen winst te maken. Wel willen we voldoende reserves opbouwen om ook spannende dingen te kunnen opzetten, exposities met thema’s als seks of politiek.”

Kunstenaars en verzamelaars

Kunstwerken van zowel kunstenaars als verzamelaars geëxposeerd. Van Genugten, van huis uit architect, is zo’n verzamelaar. ,,Je moet oppassen dat je de kunstwerken niet gaat stapelen, daarom heb ik al relatief veel weggegeven. Aan familieleden en kinderen van vrienden. Om ze met kunst in aanraking te laten komen.” Hij brengt werk in van Corneille, Anton Heijboer, Jan Kremer en van lokale kunstenaars Albert René Jansen en Guido Reijerman.

De Mooy deed de kunstacademie (decorbouw) en werkte in de theaterwereld. Ook de tien vrijwilligers hebben wat met kunst. Van Genugten en De Mooy vormen met drie anderen het bestuur. Ton Fleskens, die in 2014 overleed, is de bedenker van Kunstation en hij begon in 2009 tegenover de huidige locatie. Van hem hangen twee werken in de expositie.

Maandelijks nieuwe expositie

Kunstation presenteert iedere maand een nieuwe expositie van maximaal vier kunstenaars. Er zijn al veel aanmeldingen binnen, want in coronatijd was er weinig gelegenheid voor kunstenaars om te exposeren.

Dit keer is er werk te zien van wel veertig kunstenaars, een gevarieerde expositie dus. Wie kunst met korting wil kopen van Herman Brood, Pierre Alechinsky of juist van lokale kunstenaars kan nog tot en met 26 maart terecht aan Prior van Milstraat 14. Galerie Kunstation is iedere zaterdag- en zondagmiddag open van 13.00 tot 17.00 uur.