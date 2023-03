Kunstenaar Georges de Groot heeft een volle agenda, met exposities in Velp en Uden

ZEELAND - Kunstenaar Georges de Groot uit Zeeland exposeert binnenkort in het Kunstkerkje in Velp zijn werk mét geluidsbeleving. In mei doet hij mee aan de jubileumexpositie van Krona in Uden met werk dat daarvoor speciaal gemaakt is.

De expositie in Velp heeft als thema: De kracht van mijn eigen universum. Met zijn twee- en driedimensionale werken wil De Groot mensen in een andere realiteit plaatsen, even ontkoppelen van het dagelijkse. Humor en positief zijn is voor hem belangrijk. ,,Mijn werken zijn veelal kleurrijk en geven je een fijn gevoel. Neem niet alles te serieus, wil ik zeggen. Ik vind het belangrijk dat er harmonie is tussen alles wat leeft, hopelijk komt dat er een keer.’’

Een aantal werken laat ook de andere kant zien, zegt de 48-jarige kunstenaar. ,,Die zijn vooral geïnspireerd door wat zwaardere onderwerpen die me aan het hart gaan. Zoals de oorlogen, vervuiling en dierenmishandeling. We voelen ons als mens superieur en dat is niet goed.’’

Audiosysteem met twaalf speakers

Voor een extra beleving in het kerkje in Velp heeft hij met hulp van een vriend een geluidsaspect toegevoegd. Daar komt een heel audiosysteem met twaalf speakers bij kijken. ,,Als je het geluid hoort van een walvis die voorbij komt, geeft dat een verbinding met wat je ziet, een extra dimensie.’’

De Groot schildert met acrylverf op doek en houten panelen. De beelden zijn gemaakt uit klei en samengevoegd met natuurlijke voorwerpen, zoals beenderen/schedels, hout en fossielen. Zo ontstaan volgens de kunstenaar eigenzinnige wezens die een ‘nieuw’ leven krijgen.

De expositie in Velp is drie weekenden achter elkaar: 31 maart, 1 en 2 april, het weekend van Pasen (dan ook op maandag) en 14, 15 en 16 april. De Groot is iedere dag zelf aanwezig om eventueel een toelichting te geven. Het kerkje is open van 11.00 tot 17.00 uur.

Kroon als hoofdzaak

De Groot doet met Stichting Maashorst Kunstenaars (Smaak, voorheen Stuk) in mei mee aan de thema-expositie Kroon als hoofdzaak in Museum Krona. Het werk dat hij daar gaat laten zien, is speciaal gemaakt voor deze expositie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Udense museum.

Ook is hij gevraagd in juni deel te nemen aan een expositie in Bologna in Italië. En in oktober heeft De Groot een solo-expositie in Art Gallery Mara in Turnhout.