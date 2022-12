Land van Cuijk juicht strengere regels fastfood tegen overgewicht toe

,,Daar zijn we blij mee”, zegt een woordvoerder. ,,Het geeft je meer handvatten om te werken aan een gevarieerder aanbod in een wijk en om fastfood in de buurt van scholen te weren.”

Te laat voor KFC Cuijk

Of Land van Cuijk met de nieuwe, strengere regels de Amerikaanse kipgigant echt had kunnen weren, is niet aan te geven, aldus de gemeente. ,,Daarvoor moeten we de uitwerking van de landelijke regeling afwachten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid nieuwe fastfoodketens te verbieden, als die bij scholen of in een wijk komen waar al veel vergelijkbare eetgelegenheden zijn. De KFC ligt langs de snelweg en niet bij een school of in een woonwijk.”