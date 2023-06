Maashorst hoeft niet mee te werken aan stal voor 1100 vleeskalveren in Schaijk

ELE Rally Bob de Jong flitsend van start op openings­avond ELE Rally: Hyun­dai-pi­loot wint drie van de vier proeven

De West-Brabander Bob de Jong heeft de eerste avond van de ELE Rally afgesloten als klassementsleider. Hij stuurde zijn Hyundai i20 R5 als snelste over de in totaal vier proeven in Lierop en Asten. De Duitser Bjorn Satorius (Ford Fiesta R5) en Kevin van Deijne (Hyundai i20 R5) volgen hem op respectievelijk 14 en 20 seconden. De rally wordt zaterdagmorgen vervolgd met nog eens elf klassementsproeven. De winnaar wordt zaterdagavond laat terugverwacht in startplaats Son.