Maashorst houdt ereburger Gerard Schampers in ere

UDEN - Wijlen Gerard Schampers, als enige ooit benoemd tot ereburger van Uden, blijft zo ook in Maashorst in de boeken staan. De nieuwe gemeente neemt het betreffende register over en blijft het zo respecteren.

Deze verduidelijking geeft een woordvoerder kort voor de vaststelling, donderdag in de gemeenteraad, van de nieuwe verordening voor gemeentelijke onderscheidingen.

Bij deze stap respecteert Maashorst alle erepenningen die verleend zijn door de voorgangers Uden en Landerd. Dit betreft in totaal twee ereburgers. Eerder is al gemeld dat Willy Doorn (72) het ereburgerschap behoudt dat ze in 2013 kreeg bij haar afscheid als burgemeester van Landerd.

Was daar trots op

Gerard Schampers, overleden in 2006, was van 1964 tot 1987 burgemeester van Uden. Hij werd in oktober 2005 uitgeroepen tot ereburger van die gemeente en was daar trots op. ,,Dit waardeer ik meer dan de hoogste koninklijke onderscheiding’’, zei hij destijds zelf.

Schampers was eerder al benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de orde van H. Gregorius de Grote. Ook had hij de erepenning van de provincie Noord-Brabant.