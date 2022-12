Marieke Moorman begin februari beëdigd als nieuwe burgemeester, afscheid Wim Hillenaar in schouwburg

CUIJK - Marieke Moorman zal woensdag 8 februari beëdigd worden als nieuwe burgemeester van Land van Cuijk. Dat gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in hotel-restaurant Riche in Boxmeer.

De minister van Binnenlandse Zaken zal de huidige burgemeester van Bernheze, zoals de planning nu is, per 1 februari voor zes jaar benoemen tot eerste burger van Land van Cuijk.

De gemeenteraad van Land van Cuijk droeg Moorman op dinsdag 6 december voor als nieuwe burgemeester van Land van Cuijk.

Ze volgt Wim Hillenaar op. Hij is sinds 1 januari dit jaar waarnemend burgemeester van de gemeente die ontstaan is na een herindeling van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, en Sint Anthonis. Daarvoor was hij elf jaar burgemeester van Cuijk.

Volledig scherm Wim Hillenaar. © Ed van Alem

Afscheid Hillenaar in de schouwburg

Het afscheid van Hillenaar is op maandag 30 januari in de schouwburg in Cuijk. Het programma is nu nog niet bekend. Een gemeentewoordvoerder geeft aan dat inwoners dan van harte welkom zijn.

Zaterdag vertelt Hillenaar in een interview in deze kant over zijn wens om burgemeester te blijven in Land van Cuijk en blikt hij terug op de avond dat Marieke Moorman werd verkozen.

