Nog geen run op gratis kaarten voor nieuwjaarsontmoeting Land van Cuijk

Eindejaarsbeschouwing tHans Een envelopje met hoop in onzekere tijden

OSS/UDEN/VEGHEL – Nog steeds kom ik ze tegen, oude, verfomfaaide mondkapjes. Viezige, blauwe vodjes – alleen Sywert van Lienden droeg waarschijnlijk elke dag een verse, hij had er genoeg – die ineens opduiken in de zak van een winterjas, een colbertje of het opbergvakje van de auto.

31 december