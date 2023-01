Nu is het ook officieel: Marieke Moorman wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Land van Cuijk

Daarmee is haar benoeming officieel, haar ambtstermijn gaat in per 1 februari. Marieke Moorman (PvdA) is 52 jaar en nu nog burgemeester van Bernheze. Ze wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. De nieuwe eerste burger van Land van Cuijk is de opvolger van waarnemend burgemeester Wim Hillenaar.

Daverende verrassing

Ze zal op woensdag 8 februari beëdigd worden in Land van Cuijk. Dat gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering die voor de gelegenheid niet in de raadszaal in Cuijk, maar in hotel-restaurant Riche in Boxmeer plaatsvindt.

6 december werd haar voordracht bekend gemaakt na een besloten zitting van de gemeenteraad. De keuze was een daverende verrassing. Veel inwoners van de gemeente Land van Cuijk waren er van overtuigd dat waarnemend burgemeester Hillenaar aan zou blijven. Hillenaar, zo maakte hijzelf bekend, had inderdaad gesolliciteerd.

Quote De raad heeft een uitsteken­de burgemees­ter voor Land van Cuijk voorgedra­gen Wim Hillenaar, Waarnemend burgemeester Land van Cuijk

Felicitaties voor Moorman

Ondanks de teleurstelling over het mislopen van de benoeming, feliciteerde hij een dag later Moorman ruimhartig in een persverklaring: ‘Na een lange en spannende avond wil ik op de eerste plaats Marieke Moorman van harte feliciteren met de voordracht. Ik ken Marieke als een sympathieke en kundige collega, een burgemeester met hart voor haar gemeente en iemand die openstaat voor de samenleving. De raad heeft een uitstekende burgemeester voor Land van Cuijk voorgedragen. Een burgemeester die volgens mij de kunst verstaat in samenwerking met de raad, het college en de inwoners verder te bouwen aan onze mooie gemeente.’

De gemeente neemt maandag 30 januari afscheid van Hillenaar tijdens een bijeenkomst in de schouwburg van Cuijk.

