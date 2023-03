Ongeval bij Schaijk onder invloed van cocaïne: automobilist uit Lith (34) viel achter stuur in slaap

Kunstenaar Georges de Groot heeft een volle agenda, met exposities in Velp en Uden

ZEELAND - Kunstenaar Georges de Groot uit Zeeland exposeert binnenkort in het Kunstkerkje in Velp zijn werk mét geluidsbeleving. In mei doet hij mee aan de jubileumexpositie van Krona in Uden met werk dat daarvoor speciaal gemaakt is.