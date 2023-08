Oudere vrouw schiet van de A50 af bij Uden, auto komt net voor een sloot tot stilstand

Yfke opent de kermis in Oss: ‘Ik wil als eerste in de Power Wave’

OSS - De Power Wave, een kleurige, spectaculaire Polyp op het Eikenboomgaardplein in Oss is het eerste toestel waar jeugdburgemeester Yfke van Kessel in wil. Donderdagmiddag opende de jonge Berghemse mede de nieuwe editie van de kermis in Oss.