Reekse patiënten massaal naar Schaijk, huisartsen daar nemen er een collega bij

Illegale productie­plek voor waterpijp­ta­bak ontdekt in schuur Uden

UDEN - Een illegale productieplek voor waterpijptabak is opgerold in een schuur bij een huurwoning in Uden. Naast een grote hoeveelheid tabak werden ook apparaten in beslag genomen. Over eventuele aanhoudingen is niets gemeld.

2 december