Zelfs de botsau­tootjes botsen in stilte – genieten van de rust tijdens de prikkelar­me kermis in Oss

OSS - Een prikkelarme kermis? Ja ja. Dat is zoiets als zwarte sneeuw. Droog water. Koud vuur. Tóch kan het, bewees de kermis vrijdagmiddag in Oss, waar heel wat mensen in stilte genoten tijdens de prikkelarme middag. ,,Bij de gewone kermis word ik helemaal gek.”