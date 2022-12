Rianne Donders, oud-burgemeester Roermond, komt als waarnemer naar Maashorst

Commissaris van de Koning Ina Adema heeft Donders donderdag benoemd na overleg met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Maashorst.

Donders, 62 en geboren in Eindhoven, heeft een bewogen periode achter de rug. Ze stopte in Roermond vanwege een onoverbrugbaar meningsverschil met een meerderheid van de gemeenteraad. Ze sprak daarbij over verruwing van de democratie.

In Maashorst komt de CDA-burgemeester in relatief rustig vaarwater. De raad van de nieuwe gemeente heeft zich in het startjaar als constructief laten zien, onder leiding van de onlangs teruggetreden Rüpp.

Rianne Donders heeft een achtergrond in het onderwijs. Zij was raadslid en wethouder in Etten-Leur, voordat ze in 2004 werd benoemd tot burgemeester van Geldrop-Mierlo. In 2015 volgde een benoeming tot burgemeester van Roermond.