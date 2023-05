Sjaak van Tilburg (1922-2023) overlijdt vlak voor 101ste verjaardag: ‘Reek zonder Sjaak is bijna onvoorstelbaar’

Nieuwe kleding­zaak Lola brengt een vleugje Scandina­vië in de Edison­straat

EINDHOVEN - Een beetje vreemde eend in de bijt is damesmodezaak Lola in de Edisonstraat wel. Haar kleding is wat duurder, maar is ook tijdloos en is dus langer te dragen. ,,Ik wil dat iedereen hier binnen durft te lopen en komt kijken en een kopje koffie drinken.”