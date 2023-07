Sportclubs in Maashorst kunnen ook laadpalen voor elektrische auto's aanvragen

Plastic beker op kantoor in de ban: voortaan koffie uit mok, CSU wil wel helpen met de afwas

UDEN/OSS/VEGHEL - Vanaf 1 januari moet elk kantoor eraan geloven: er mogen geen wegwerpbekertjes meer worden gebruikt. Dat leidt ongetwijfeld tot gemok op de werkvloer. Want meer troep, vuile kopjes, afwas en irritaties. Schoonmaakconcern CSU in Uden ziet er een verdienmodel in.