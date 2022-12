SSS staat na overwinning op Olympia in de halve finale

,,Dit is wel een goede prestatie. De halve finale van de beker stond nog niet op mijn lijstje”, glunderde verdediger Isabel Hengst na de zege in Overloon. ,,Eigenlijk telde voor ons alleen de competitie, maar nu moeten we ook proberen de beker te pakken. De echt grote tegenstanders komen er nu aan.”

Eva Berkel, Danjel Cornelissen en Rian Eickmans scoorden voor SSS. Voor Olympia, dat een niveau lager actief is, was Liz Ronnes trefzeker.

,,Het was voor mijn gevoel niet echt een derby. Een rivaal zoals bij de mannen hebben wij niet”, sprak Hengst. ,,We hebben ook ook niet heel goed gevoetbald. De eerste helft was ver onder de maat. We hadden geluk dat we voor rust op 1-0 kwamen.”