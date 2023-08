Culinair evenement bij Molen van Jetten krijgt op nippertje groen licht van rechtbank

UDEN - Het noodplan om 200 gasten op het allerlaatste moment af te bellen lag klaar maar op het nippertje gaf de rechtbank groen licht voor het culinaire evenement bij de Molen van Jetten in Uden. ,,Het was even spannend”, aldus de organisatie.