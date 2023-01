Tamponavontuur kost Paula 561 euro, maar daar is Radio 538: ‘Echt een smakelijk verhaal dit’

indebuurt Nijmeegse vrijwilli­ger Hailey (12) genomi­neerd voor KRO-NCRV award

Nijmegen kent veel bijzondere inwoners die zich inzetten voor andere Nijmegenaren. Sommigen beginnen daar al op jonge leeftijd mee, zoals Hailey Teunissen (12). Ze is vrijwilliger bij ouderenzorgcentrum Huize Rosa in Neerbosch-Oost. Voor haar bijzondere werk is Hailey genomineerd voor de Veer in je Reet Award van KRO-NCRV.

