Tientallen bewoners van Mill die huis uit moeten, beginnen het jaar vol onzekerheden: ‘Dit achterlaten, valt zwaar’

Bestuurder rijdt tegen vangrail A50 bij Nistelrode, vermoede­lijk lachgas gebruikt

NISTELRODE - Op de A50 ter hoogte van Nistelrode is in de nacht van maandag op dinsdag een bestuurder tegen de vangrail gereden. Dat gebeurde rond 04.45 uur. De politie gaat ervan uit dat hij lachgas had gebruikt, al is lachgasgebruik niet door middel van tests vast te stellen. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

3 januari