Twee slingertjes in de weg moeten Pastoor van Winkelstraat tot rust brengen, maar pas in 2024

Hof deelt hogere straffen uit aan uitvoer­ders terreurcam­pag­ne Oss: 17 en 10 jaar cel

DEN BOSCH/OSS - Geen enkel besef over de impact van hun daden, concludeert het gerechtshof in Den Bosch over twee mannen die de ene na de andere aanslag pleegden op woonhuizen en voertuigen in met name Oss. Daarom: 17 en 10 jaar cel.