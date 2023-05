Udense gedupeerden van malafide bewindvoerder spreken in Tweede Kamer: ‘Voor ons is het te laat, maar misschien kunnen we waarschuwen’

Dierenop­vang Hokazo staat op omvallen: te veel katten, amper nog geld voor personeel

UDEN - Dierenopvang Hokazo in Uden luidt de noodklok. Zeker na corona komen er veel te veel dieren, vooral katten, waardoor de kosten de pan uit rijzen. Een spuitje is geen optie voor Hokazo. Als gemeenten niet met extra geld over de brug komen, kan het personeel over een paar maanden niet eens meer betaald worden.