Udense leverancier van communicatiehulpmiddelen failliet; corona mogelijk een van de oorzaken

Het OV staakt, dus Daan en Ryan zoeken een lift van Overasselt naar Uden en terug: ‘Het is 3 uur met de fiets!’

UDEN/OVERASSELT - Let op! Dit is uw kans om iets goeds te doen. Het enige wat u hoeft te doen, is Daan en Ryan tijdens de stakingsdagen van het openbaar vervoer een lift te geven van Overasselt naar Uden en vice versa. Ze zullen u eeuwig dankbaar zijn.