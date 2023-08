Udense wijk ‘Wit Korea’ deels gespaard, Area kiest voor minder sloop en meer renovatie

Stein (64) ‘bewaakt’ de A67: ‘We staken toen gewoon de snelweg over met een verkeers­bord onder onze arm’

GELDROP - Als weginspecteur is geen dag hetzelfde voor Stein Coppens (64). Hij rijdt van het ene pechgeval naar het andere ongeluk om met gevaar voor eigen leven de verkeersstroom te leiden. ,,Ik maak van alles mee. In de jaren negentig was ik bij een bevalling op de vluchtstrook op de A67.”