Van Gerwen Groep neemt Cibatax Eindhoven over

Deze ontwikkeling heeft vooral impact in de regio Eindhoven. Niet voor Zeeland, waar de roots van de in 1964 met één lesauto begonnen Van Gerwen Groep liggen en waar het taxi- en rijlesconcern nog altijd een vestiging heeft.

Marktleider

Van Gerwen is marktleider in Eindhoven en verstevigt die positie met de overname. Het bedrijf heeft 130 chauffeurs en medewerkers in dienst. Het rijdt voor grote bedrijven, verzorgt leerlingenvervoer en werkt voor zorginstellingen. Cibatax was al sterk in de zakelijke markt en blijft dit doen. Van Gerwen en Cibatax hebben samen een vloot van ruim 160 taxi’s.