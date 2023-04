Veel meer klachten. En daarom krijgt wijk ’t Ven in Veghel meetpunt om herrie van vliegbasis Volkel te meten

Man (47) moet één jaar naar ‘inrichting’ voor diefstal van vijf pakjes Cup-a-soup bij Kruidvat in Grave

DEN BOSCH/GRAVE Een 47-jarige Pool graaide op 2 januari 2023 vijf pakjes Cup-a-soup uit een mand voor het Kruidvat in Grave. Die kleine diefstal had grote gevolgen. De rechtbank in Den Bosch stuurde de notoire veelpleger voor één jaar naar een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD).