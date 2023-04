Veghelaar (63) weet zelf ook niet hoe hij dodelijk ongeluk veroorzaakte: ‘Nog steeds onbegrijpelijk’

Drieluik in kerk brengt de boodschap over dat leven sterker is dan de dood en liefde sterker dan het kwaad

Het schilderij ‘De verrijzenis van Christus’ in de St. Petruskerk in Eindhoven laat bezoekers kennismaken met het paasverhaal. Zaterdag was de presentatie. Er is een uitgebreide brochure over de symboliek in het drieluik gemaakt.