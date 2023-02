Velden UDI'19 decor voor duel Nederland-België, vrouwen onder 19

Spilfiguur ‘Kingpin’ trok aan de touwtjes bij cafébran­den in Oss, denkt justitie: ‘Pure hebzucht’

DEN BOSCH/OSS - Pure hebzucht ligt volgens justitie ten grondslag aan de branden die in 2017 twee cafés in Oss in de as legden. Zeven verdachten staan deze week terecht. Met Jack van den H., alias ‘Kingpin’, als spilfiguur.