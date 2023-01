Volharding en DSV morsen punten en grijpen naast koppositie, ‘onnodig verlies’ Juliana

VOETBAL MAASLANDVolharding heeft de kans laten liggen om volgende week als koploper van de eerste klasse C de topper tegen de Wittenhorst in te gaan. Na drie overwinningen op rij speelden de voetballers uit Vierlingbeek bij de herstart na de winterstop thuis 1-1 tegen Deurne.

Volharding is door de remise in punten gelijkgekomen met Wittenhorst, dat de nummer 1 is van de ranglijst en door het slechte weer niet in actie kwam. De concurrent uit Horst heeft een beter doelsaldo en twee wedstrijden minder gespeeld.

Volharding ontsnapte tegen Deurne in de eerste helft een paar maal aan een achterstand. Doelman Bono Barten hield met knappe reddingen zijn doel schoon en kreeg bij een schot van Gert Swinkels hulp van de paal. De thuisclub kon daar weinig tegenover stellen.

In de gelijkwaardige tweede helft bracht aanvoerder Mark Blenckers Volharding snel op voorsprong. Even later schoot verdediger Gijs Creemers een voorzet knullig in eigen doel: 1-1.

4F: Valse herstart DSV

DSV heeft zondagmiddag naast de eerste plek in de vierde klasse F gegrepen. Door de 1-1 tegen Kronenberg staat de voetbalploeg uit Sint Anthonis een punt achter koploper Heijen, dat niet in actie kwam.

Het duel van DSV met de Limburgers was de enige wedstrijd in de competitie die doorging. Alle andere duels werden afgelast. Bij de eerste kans van de formatie van trainer Thijs Goossens was het raak. Aanvaller Nino Willems kreeg de bal in het vijandelijke strafschopgebied en schoot in twee pogingen in de korte hoek raak: 1-0.

De volgende doelkans van de wedstrijd werd na een uur genoteerd. DSV-doelman Roel Sommers haalde een Kronenbergse aanvaller onderuit, waarna de scheidsrechter een strafschop gaf aan de bezoekers. Verdediger Pim Wijnhoven benutte de penalty.

Kronenberg was tien minuten voor tijd nog dicht bij een treffer, maar verder gebeurde er weinig op het veld in Sint Anthonis.

4H: Juliana hard onderuit

Juliana kende een pijnlijk openingsduel van 2023. Het voetbalelftal uit Mill ging zondag hard onderuit bij FC De Rakt in de vierde klasse H: 4-1.

,,En dat was helemaal niet nodig”, vond trainer Tom van Dalen. ,,Het kwaliteitsverschil tussen de teams was niet zo groot als de uitslag doet vermoeden. Wij begonnen zelfs heel goed, waren het eerste halfuur de betere ploeg. Alleen maken we twee grote kansen niet af en krijgen we na rust te snel de 2-0 tegen.”

Van Dalen ‘keek door het resultaat heen’. ,,We speelden deze wedstrijd met een jong, talentvol team. Met vijf jongens die vorig seizoen nog in de jeugd speelden. Ik zag leuk, aanvallend voetbal, met veel durf, beweging en energie. Natuurlijk mis ik op momenten volwassenheid in het team. Maar dat komt wel. Ik heb niet voor niets voor twee jaar bijgetekend. Ik heb veel vertrouwen in die jongens.”

Een van de talenten van Juliana is Gijs Toonen. De centrale verdediger deed tegen De Rakt niet mee. Hij heeft zijn sleutelbeen gebroken op wintersport. Van Dalen kon wel beschikken over Jordy de Klijn. De oud-speler van Volharding is hersteld van een spierblessure en hield het in Uden een uur vol. De Klijn zag Andy Veld de eretreffer maken namens Juliana (4-1).

Bij het duel eerde Juliana verenigingsman Henk de Hoog. De clubicoon overleed een week geleden aan de gevolgen van een spierziekte. Van Dalen: ,,Vrijdag hebben we op de club een uitvaartdienst gehad waarbij we met de hele selectie aanwezig waren. Dat was erg emotioneel. We droegen deze wedstrijd rouwbanden, vooraf was er een minuut stilte.”

De thuiswedstrijd tegen Gassel zondag wordt ook bijzonder. Sinds enkele maanden speelt Juliana op het sportpark met een tribune die de naam draagt van Henk de Hoog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.