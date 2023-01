Voor Veenendaler Ariesen is Oliebollen Omloop in Boxmeer ‘gouden’ familiebezoek

Mol/Turnhout Beleef wereldwijd bekend ‘Aloha from Ha­waii’-con­cert van Elvis opnieuw dankzij Molse fanclub

Op 14 januari 2023 is het precies 50 jaar geleden dat voor de allereerste keer een concert via satelliet over de hele wereld werd uitgezonden. De primeur was weggelegd voor Elvis Presley, die toen in Honolulu het concert ‘Aloha from Hawaii’ bracht. Om de iconische gebeurtenis te herdenken, organiseert de Molse fanclub ElvisMatters hetzelfde concert nogmaals op de planken met de bekende Nederlandse Elvis-vertolker Bouke.

