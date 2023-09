Vorige maand ook al een peuter weggelopen bij opvang in Uden

Kringloop­win­kel zet dierenvoed­sel­bank buiten na ruzie over muizen­plaag en barbecue: ‘De vloerbedek­king was volgepist en volgesche­ten’

EINDHOVEN - Een kringloopwinkel in Eindhoven is de samenwerking met de dierenvoedselbank gestopt. Aanleiding is volgens eigenaar Ralph onder meer een muizenplaag en een uit de hand gelopen barbecue, waarbij overmatig alcohol werd gedronken.