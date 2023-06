Vriend van doodgeschoten kickbokstrainer Stef Muller wil niet meer geconfronteerd worden met strafzaak

In Herinnering Corine Hubers (1968 - 2021) haalde het beste in haar leerlingen naar boven; de jaarlijkse award ‘het Huubke’ is een eerbetoon aan haar

EINDHOVEN - Corine Hubers haalde als dramadocente het beste in haar leerlingen naar boven. Dat was een groot talent dat ze bezat. Voor haar kinderen was ze een geweldige moeder, voor haar man Ruud de liefste vrouw ter wereld. De klap was groot toen ze de diagnose baarmoederhalskanker kreeg in 2018. In 2021 overleed ze, net 53 jaar oud.